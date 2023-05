Revue de presse: Platonic

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/05/2023

2023 - Apple TV+

Aujourd'hui, Apple TV+ lance sa nouvelle comédie, Platonic

Dans Platonic, un duo d'anciens amis approchent de la quarantaine et se retrouvent après beaucoup de temps passé loin l'un de l'autre. L'amitié du duo devient plus dévorante et déstabilise leur vie de manière hilarante.



Au casting, on retrouve Seth Rogen, Rose Byrne dans le rôle du duo en question.



Les critiques sont très bonnes et donnent envie de tester:



La relation entre Rogen et Byrne alors qu'ils naviguent avec une parfaite fluidité les nombreux hauts et les bas incroyables qui viennent avec le fait d'avoir un meilleur ami à l'âge adulte font de Platonic une des nouvelles séries les plus solides de l'année.

-- Collider/Emily Bernard



Rogen est dans sa zone de confort et nous offre une de ses meilleures performance dans le rôle du cynique mais idéaliste Will, et Byrne nous rappelle son talent pour le comique physique dans son rôle de Sylvia.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



Platonic ne révolutionne rien, mais il est agréable de voir un nouvel exemple de comédie légère qui n'a pas peur de laisser ses personnages être humains et même parfois désagréables.

-- The A.V. Club/Cindy White



Si la série se perd parfois dans des détails inutiles, il est simplement agréable de passer du temps en compagnie de deux personnes qui se comprennent à ce point.

-- The Hollywood Reporter/Angie Han



Platonic fonctionne bien en tant qu'étde de personnage entre deux personnes qui se comprennent. Mais en tant que grande comédie, elle est finalement moins satisfaisante ou provoquante qu'on l'aurait espéré.

-- Paste Magazine/Tara Bennett



Regardez le trailer de la série Platonic :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Platonic