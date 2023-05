Revue de presse: Fubar

News Séries

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle comédie d'action, Fubar.couper ici]



Grand retour d'Arnold Schwarzenegger dans une comédie d'action et pour son premier rôle sur les petits écrans, Fubar le met en scène dans la peau d'un agent de la CIA sur le point de prendre sa retraite, mais qui découvre un secret de famille et est forcé à revenir sur le terrain pour une dernière mission.



Au casting, on retrouve aussi Fabiana Udenio, Monica Barbaro ou encore Fortune Feimster.



La presse US n'est pas très enthousiaste, voire même un peu déçue:



Il n'y a rien de complètement mauvais dans FUBAR, la série avait juste besoin d'être beaucoup plus concentrée qu'elle ne l'est. Cependant, même pendant ses moments les plus faibles, la série a du cœur, et Schwarzenegger et Barbaro font un bon duo principal.

-- Collider/Nate Richard



Schwarzenegger n'est pas l'acteur comique le plus subtile. Mais il passe un super moment, et si vous êtes fan de comédie d'action, ce sera aussi votre cas.

-- The A.V. Club/Lauren Chval



Créé sur une base de clichés de film d'action ou, si vous préférez, d'hommages, prévisible de manière positive ou prévisible de manière négative selon que vous aimiez ou non être surpris, FUBAR est volontairement ridicule, mais elle veut aussi être humaine, réel et être profonde sur la famille et ce qui compte vraiment dans la vie.

-- Los Angeles Times/Robert Lloyd



Le casting essaye vraiment de bien faire, mais ils ne peuvent rien face au mauvais matériel tellement daté, ennuyeux,

prévisible... ils n'ont simplement aucune chance.

-- Paste Magazine/Akos Peterbencze



FUBAR est un désastre violent dénué d'humour et rempli de blagues sexuelles pauvres, avec des scènes d'action standard et des personnages uni-dimensionnels. Allez à l'hélicoptère et fuyez immédiatement.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



