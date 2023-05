Revue de presse: The Clearing

News Séries

24/05/2023

Aujourd'hui, Hulu lance sa nouvelle série, The Clearing.



Dans The Clearing, on suit une femme qui doit se confronter à ses cauchemars du passé pour empêcher un culte secret de réunir des enfants pour réaliser son plan.



Au casting, on retrouve Teresa Palmer, Miranda Otto ou encore Guy Pearce.



La presse US est assez enthousiaste, dans l'ensemble:



Ses pratiques rappellent étrangement des sectes américaines réelles et modernes, comme NXIVM. Cette base historique, et le mystère fictionnel mené par une Miranda Otto ensorcelante, font de The Clearing une série captivante qui plonge profondément dans les sectes, leur psychologie et leurs effets à vie, sans être voyeuriste.

-- The Daily Beast/Coleman Spilde



Pour un thriller avec autant de secrets, le rythme est bon, nous gardant curieux avec l'envie de revenir tout en nous donnant assez d'informations pour que l'on puisse commencer à comprendre certaines choses par nous-mêmes. Si le reste de la saison maintien ce rythme, la série sera à coup sur un hit auprès des fans de mystère.

-- Collider/Marco Vito Oddo



Si la télé a souvent recours à des timelines divisées pour feindre une profondeur narrative et proposer des twists cliché, la structure temporelle de The Clearing élucide habilement l'héritage dévastateur de la secte. Le traumatisme profond de Freya s'impose dans toutes les scènes où elle apparait.

-- The A.V. Club/Lauren Chval



Même si les premiers épisodes ressemblent parfois à un procédural qui aurait été étiré sur trop d'épisodes, le casting et l'histoire fascinante et répulsive qui a inspiré la série la rendent assez attrayante pour poursuivre jusqu'à ce qu'elle devienne assez intéressante par elle-même. N'espérez pas que les fait deviennent plus faciles à regarder.

-- TV Guide/Keith Phipps



Les trois épisodes partagés avec les critiques sont confus, flous et n'ont aucun sens de la construction d'un monde ou de personnages. Elle est en plus alourdie par une bande son au piano trop sérieuse qui est faite pour évoquer le prestige, mais qui plonge la série dans le cliché.

-- The Playlist/Marya E. Gates



