Futurama: une date pour le revival

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/05/2023 à 15h25 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Hulu

Hulu a dévoilé une date pour le revival de la série animée de Matt Groening, Futurama.

La série animée culte reviendra le lundi 24 juillet. Le streamer a aussi dévoilé un teaser:





, la première d'entre elles comportera 10 épisodes qui seront diffusés à un rythme hebdomadaire.Selon Hulu, les nouveaux téléspectateurs pourront commencer la série avec la nouvelle saison, mais les anciens trouveront des réponses à de vieux mystères, dont le développement de l'histoire d'amour entre Fry et Lyla, le contenu mystérieux de la litière de Nibbler, l'histoire secrète du robot Santa maléfique, et le lieux où se trouvent les têtards de Kif et Amy. Mais la série abordera aussi de nouveaux thèmes, avec une nouvelle pandémie qui fait rage alors que l'équipe explore le futur des vaccins, du bitcoin, de la cancel culture et du streaming.Futurama, l'histoire d'un livreur de pizzas qui s'est accidentellement congelé prendant 1000 ans, a originellement été diffusé pendant quatre saisons (entre 1999 et 2003) sur FOX. Cinq ans après l'annulation, Comedy Central l'a ramenée pour trois saisons supplémentaires, entre 2008 et 2013. Le casting de voix est composé de John DiMaggio Phil LaMarr et David Herman

Source : TV Line