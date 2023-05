The Librarians: CW commande un sequel de la série de TNT

News Séries

CW a commandé un spin-off de la série The Librarians, sept ans après son annulation sur TNT.

Appelée The Librarians: The Next Chapter, le sequel se centrera sur un bibliothécaire du passé, qui ont voyagé jusqu'au présent et se retrouvent maintenant coincés ici.

Lorsqu'il retourne dans son château, qui est maintenant un musée, il libère sans le faire exprès de la magie sur tout le continent. On lui donne une nouvelle équipe pour l'aider à réparer son erreur.



Le créateur de la série originale, Dean Devlin, à qui l'on doit aussi le revival de Leverage pour Amazon, sera producteur et showrunner de la nouvelle série. En ce qui concerne les acteurs de la série originale, le président du divertissement de CW, Brad Schwartz, a expliqué qu'ils essayaient d'en amener au moins un dans le casting, au moins pour un cameo.



The Librarians a commencé par plusieurs téléfilms, menés par Noah Wyle (Urgences). L'acteur est aussi apparu régulièrement dans la série de TNT, qui a durée quatre saisons entre 2014 et 2018. Le casting de la série comprenait Rebecca Romijn, Christian Kane, Lindy Booth, John Kim et John Larroquette.

