CW annonce annonce sa programmation séries pour la saison 2023/2024

All American - 2023 - CW

CW est la dernière chaîne à dévoiler ses dates de programmation pour sa rentrée 2022/2023.

Après après CBS et NBC et ABC, et sachant que FOX a décidé de ne pas proposer de grille pour le moment en raison de la grève des scénaristes, CW est la dernière chaîne à dévoiler sa grille de programmation.



La chaîne est en pleine transition, ayant été rachetée par le groupe Nexstar, et ne nous propose pas ses programmes habituels:



- All American, une des deux séries vétérans de la chaîne, débutera cet automne, aux côtés de 61st Street, que la chaîne a "sauvée" alors qu'elle avait été annulée par AMC. Walker sera quant à elle diffusée à la mi-saison.



- Pour la première fois, CW aura une soirée spécial comédies, grâce aux acquisitions (séries étrangères déjà produites et diffusées dans d'autres pays).



- Une décision reste à prendre pour Superman & Lois, All American: Homecomings et Goyham Knights, mais on sait qu'une seule série maximum devrait se poursuivre.



Grille de programmation CW de la rentrée 2022/2023:



LUNDI

20h - All American

21h - 61st Street (auparavant sur AMC, les saisons 1 et 2 seront diffusées à la suite)



MARDI

20h - Son of a Critch (comédie de CBC)

20h30 - Run The Burbs (comédie de CBC)

21h - Children Ruin Everything (comédie de CTV)

21h30 - Everyone Else Burns (comédie de Channel 4)



MERCREDI

20h - Sullivan's Crossing (drame de CTV)

21h - The Spencer Sisters (drame de CTV)



LES SÉRIES QUI NE SERONT DIFFUSÉES QUE POUR LA MI-SAISON



Walker, et toutes les autres séries qui pourront être renouvelées/acquises dans le futur.



POUR RAPPEL



Les séries qui ont été annulées : Stargirl, The Flash (2014), Kung Fu, Nancy Drew, Riverdale, Walker: Independence et The Winchesters.