The Winter King: une date et des photos pour la série fantastique sur la légende d'Arthur

22/05/2023

2023 - MGM+

MGM+ a dévoilé une date et des premières images pour sa nouvelle série, The Winter King.

Menée par Iain De Caestecker (Agents of S.H.I.E.L.D.), The Winter King débutera sa première saison de 10 épisodes le dimanche 20 août.



Basée sur la série littéraire Warlord Chronicles de Bernard Cornwell, The Winter King se déroule au cinquième siècle, longtemps avant que la Grande Bretagne soit unie, sur une terre brutale où se battent les tribus et les factions. La série suit Arthur Pendragon (De Caestecker) qui passe de fils mis à l'écart à guerrier légendaire et leader, et qui deviendra la suite le légendaire Roi Arthur.



Le casting est complété par Jordan Alexandra, Nathaniel Martello-White, Eddie Marsan, Ellie James et Stuart Campbell.



Le streamer a aussi dévoilé des images pour la première saison de The Winter King:





