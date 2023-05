The Full Monty: une date et un trailer pour la mini-série de Showtime

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/05/2023 à 08h19 par Amelie Brillet

2023 - FX

FX a dévoilé une date et un trailer pour The Full Monty, la suite du film culte des années 90.

La mini-série dans laquelle on retrouvera tout le casting du film débutera le mercredi 14 juin sur Hulu (le service de streaming et FX sont liés) avec ses 8 épisodes en une seule fois.





Près de 25 ans après le film, la série suit le même groupe d'amis dans la ville post-industrielle de Sheffield, et de ses problèmes de système de santé, d'éducation et d'emploi. La série explorera les façons plus légères dont les efforts communs peuvent toujours triompher devant l'adversité.Niveau casting, on n'est pas dépaysés puisqu'il s'agit du même que pour le film, à quelques exceptions près: Robert Carlyle Lesley Sharp et Talitha Wing