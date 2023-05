Heels: une date et des photos pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/05/2023 à 11h25 par Amelie Brillet

2023 - Starz

Starz a enfin annoncé une date exacte pour la saison 2 de Heels, et a publié les premières images des nouveaux épisodes.

La seconde saison de la série menée par Stephen Amell et Alexander Ludwig débutera le vendredi 28 juillet.



Heels suit Jack Spade (Amell), un homme de famille et lutteur avec le grand rêve d'étendre la Duffy Wrestling League au delà de ses racines de petite ville, ce qui est rendu encore plus difficile par la société de lutte concurrente, la Florida Wrestling Dystopia, qui tente de récupérer son petit frère Ace (Alexander Ludwig).



La vidéo de la saison 2 nous montre un flashback à une époque où Jack et son frère s'entendaient bien, loin de l'état de leur relation dans le season finale de la première saison, qui a été diffusé le 10 octobre 2021.



En plus d'Amell et Ludwig, le casting est complété par Kelli Berglund, Chris Bauer, Mike O’Malley (qui est aussi showrunner), Allen Maldonado, James Harrison, Alison Luff et Mary McCormack.





Source : TV Line