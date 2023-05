The Walking Dead: Dead City: le trailer officiel est sorti !

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/05/2023 à 14h14 par Amelie Brillet | Divers | 0

AMC dévoile de plus en plus son spin-off de The Walking Dead, en proposant cette fois son trailer officiel.

The Walking Dead: Dead City, mené par Lauren Cohan (Maggie) et Jeffrey Dean Morgan (Negan) débutera le dimanche 18 juin.





Le trailer nous aide à mieux comprendre les contours de l'intrigue de la nouvelle série. Il semblerait qu'un nouveau méchant, The Croat ( Zeljko Ivanek , Damages) ait fait un raid au Hilltop, et qu'il en ait profité pour kidnapper Hershel, le fils de Maggie et Glenn, et se soit enfui jusqu'à New-York avec lui. Et puisque Negan connait le méchant en question, Maggie veut son aide pour retrouver son fils (joué par Logan Kim, qui remplace Kien Michael Spiller).Mais alors qu'ils poursuivent The Croat, un homme ( Gaius Charles ) se met lui-même à la poursuite de Negan...En plus de Dead City, AMC est aussi en train de développer un autre spin-off,, qui suivra le héros éponyme joué par Norman Reedus jusqu'en France, et qui débutera plus tard dans l'année. Une mini-série réunira aussi Rick ( Andrew Lincoln ) et Michonne ( Danai Gurira ) début 2024.