Power Book IV: Une date et un teaser pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/05/2023 à 14h29 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Starz

Starz a dévoilé une date et un premier teaser pour la seconde saison de sa série Power Book IV: Force.

Tommy Egan va revenir pour conquérir le monde de la drogue à Chicago pour la saison 2 de Power Book IV: Force, qui débutera le vendredi 1er septembre.





Dans la nouvelle saison, Tommy sera en mission pour venger la mort de Liliana, et avec la Flynn Organization affaiblie, il est plus déterminé que jamais de prendre les rênes du monde de la drogue de Chicago. Mais avec le CBI scindé en deux, Tommy et Diamond doivent d'abord s'assurer qu'ils ne se font pas devancer par Jenard. Alors que leurs factions se battent dans les rues, Tommy capitalise sur une autre rivalité entre les Serbes et Miguel Garcia, le baron de la drogue le plus redoutable de Chicago.

Source : TV Line