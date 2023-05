Foundation: une date et un teaser pour la saison 2

News Séries

23/05/2023

Apple TV+ a annoncé une date officielle et a dévoilé un nouveau teaser pour la seconde saison de Foundation (2021).

La nouvelle saison de l'adaptation des romans d'Isaac Asimov débutera le vendredi 14 juillet, avec un nouvel épisode par semaine. Le streamer a aussi dévoilé un nouveau teaser:





La première saison s'est terminée avec Brother Day apprenant que les rebelles ont contaminé l'ADN de Cleon I et les extraits génétiques des clones, rendant impossible la fabrication de clones. Gaal est retournée sur sa planète Synnax 130 ans dans le futur et a trouvé Salvor, qui s'est écrasé sur une planète sous l'au en cherchant Gaal des années auparavant.La saison 2 se déroulera plus d'un siècle après les événements de la fin de la première saison, et commencera avec la tension qui commence à monter à travers la galaxie. Alors que les Cleons se défont, une reine vengeresse prévoit de détruire l'Empire de l'intérieur. Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentalics avec des capacités psionic qui menacent d'altérer la psychohistoire elle-même.En plus, la Foundation est entrée dans sa phase religieuse, promulguant l'église de Seldon à travers l'Outer Reach et initiant la Seconde Crise: la guerre avec l'Empire.La nouvelle saison accueillera plusieurs membres dans son casting, dont Isabella Laughland dans le rôle de Brother Constant et Ben Daniels dans le rôle de Bel Roise.

Source : TV Line