The Righteous Gemstones: une date et un teaser pour la saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/05/2023 à 16h22 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - HBO

HBO a annoncé une date et sorti un teaser pour sa comédie The Righteous Gemstones.

La saison 3 de 9 épisodes de The Righteous Gemstones débutera le dimanche 18 juin.





La troisième saison continuera à raconter l'histoire d'une famille de télé évangélistes mondialement connue qui a une longue tradition de déviances d'avarice et de travail de charité. Quand les enfants Gemstones, pourris gâtés, voient leur souhait de contrôler l'église se réaliser, ils découvrent qu'être chef est plus dur qu'ils ne le pensaient et que leur mode de vie extravagant a un prix.