Good Omens: une date pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/05/2023 à 15h14 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Prime Video

L'attente va enfin prendre fin; Prime Video a annoncé une date officielle pour le retour de sa série Good Omens.

La seconde saison de 6 épisodes de Good Omens débutera le vendredi 28 juillet.



Selon sa description officielle, la nouvelle saison explorera des storylines qui vont au delà du matériel de source (le roman éponyme de Terry Pratchett et Neil Gaiman) pour illuminer l'amitié improbable entre Aziraphale (Michael Sheen), un ange méticuleux qui vend des livres rares et le démon Crowley (David Tennant). Etant sur Terre depuis le début et avec l'apocalypse évitée, le duo reprend sa petite vie au milieu des humains dans le quartier de Soho à Londres quand un messager leur présente un surprenant mystère.



Jon Hamm reprendra son rôle de l'archange Gabriel, Doon Mackichan celui de l'archange Michael, et Gloria Obianyo celui de l'archange Uriel. D'autres acteurs reviendront dans de nouveaux rôles: Miranda Richardson dans celui du démon Shax, Maggie Service dans celui de Maggie, et Nina Sosanya dans celui de Nina.



La première saison de Good Omens a été diffusée sur Prime Video en 2019. Gaiman reprend son rôle de producteur et de co-showrunner aux côtés de Douglas Mackinnin, qui réalise et produit les 6 épisodes de la saison 2.

Source : TV Line