Minx: une date pour la saison 2 de la série sauvée par Starz

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/05/2023 à 19h35 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Starz

Minx revient de loin!

Après avoir été renouvelée, puis annulée par HBO Max en 2022, la saison 2 de la comédie débutera le vendredi 21 juillet dans sa nouvelle maison, sur Starz.



La série se déroule dans le Los Angeles des années 70, et met en scène Ophelia Lovibond dans le rôle de Joyce, une jeune féministe qui s'allie à un éditeur de porno nommé Doug (Jake Johnson) pour créer le premier magazine érotique pour femmes. Le casting est complété par Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano et Oscar Montoya. Elizabeth Perkins rejoindra le casting de la seconde saison dans le rôle récurrent de Constance.



La première saison s'est terminée dans une explosion de poursuites judiciaires alors que l'éditeur du magasine s'est fait poursuivre et que des membres de la communauté ont envoyé des courrier de haine, puis qu'une foule en colère ait pénétré dans les bureaux de magazine.

Source : TV Line