Jack Ryan: une date pour la saison finale

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/05/2023 à 20h08 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Prime Video

Prime Video a annoncé la date de la quatrième et dernière saison de sa série Jack Ryan.

John Krasinski commencera sa quatrième et dernière mission en tant que Jack Ryan le vendredi 30 juin, à peine 6 mois après la diffusion de la saison 3.



Deux épisodes seront diffusés chaque semaine, pour arriver à un series finale le 14 juillet.



Sans la saison 4, Jack devra affronter sa mission la plus dangereuse: faire face à un ennemi à la fois étranger et domestique. Ayant maintenant le rôle de Directeur adjoint par intérim de la CIA, il doit déterrer la corruption interne, et ce faisant, il découvre une série d'opérations secrètes suspectes qui pourraient exposer la vulnérabilité du pays.



Alors que Jack et son équipe enquêtent sur l'ampleur de la corruption, il découvre une réalité bien pire - la convergence d'un cartel de drogue avec une organisation terroriste - révélant finalement une conspiration bien plus proche de lui, ce qui teste ses croyances dans le système qu'il a toujours protégé.



Le casting de la saison 4 est complété par Wendell Pierce, Michael Kelly, Betty Gabriel et Abbie Cornish.



Michael Pena et Louis Ozawa rejoignent quant à eux le casting de la saison 4.





Source : TV Line