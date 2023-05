Hijack: une date et un trailer pour la série d'action avec Idris Elba

News Séries

Apple TV+ s'apprête à nous proposer Hijack, et vient de nous en dévoiler le trailer.

La nouvelle série avec Idris Elba débutera le mercredi 28 juin prochain avec deux épisodes:





Elba joue Sam Nelson, le passager d'un avion qui se fait subitement prendre en otage par une équipe de terroristes sans pitié. Sam commence par se fondre dans la masse, mais les terroristes ne savent pas qu'il est un négociateur très doué... et qu'il est sur le point d'appliquer ses connaissances.Sam est prêt à tout pour revoir sa famille, il essaye de de faire une offre aux terroristes, et en parallèle de rallier le reste des passagers. Archie Panjabi (The Good Wife) partage l'affiche dans le rôle de l'experte en contre-terrorisme Zarha Gafoor, qui fait de son mieux pour aider Sam et les autres passagers depuis la terre ferme. George Kay (Lupin) et Jim Field Smith (Criminal) sont co-créateurs de Hijack, qui se déroule sur le temps réel, sur 7 épisodes.

