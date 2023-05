The Wheel of Time: une date et des photos pour la saison 2

News Séries

Prime Video a enfin dévoilé une date, et de premières images, pour la saison 2 de sa série The Wheel Of Time.

La première saison a été diffusée en novembre et décembre 2021. On sait enfin que la seconde saison arrivera le vendredi 1er septembre.



Basée sur la série de romans fantastiques de Robert Jordan, The Wheel Of Time suit un humble garçon de ferme, Rand al’Thor (joué par Josha Stradowski) qui apprend qu'il est The Dragon Reborn, une dangereuse figure de l'histoire qui est destiné à sauver le monde, ou à le détruire.

Désespérés de le protéger du Dark One, une armée de sorcières puissantes doit compter avec le pouvoir naissant de Rand et sa folie envahissante.



Dans la saison 2, la Roue du Temps tourne et la Dernière Bataille approche. Parce-que bien que Rand ait cru qu'il avait vaincu The Dark One dans la saison 1, le mal est toujours là. Des menaces, anciennes et nouvelles, seront à la poursuite des héros. Et Moiraine (Rosamund Pike), la femme qui les a trouvés et guidés, est maintenant sans le pouvoir de les guider, ils doivent donc trouver d'autres forces.



Prime Video a déjà renouvelé la série pour une saison 3.





