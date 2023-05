Glamorous: une date et des photos pour la nouvelle dramédie de Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/05/2023 à 10h55 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Netflix

Netflix vient de dévoilé une date et des images pour Glamorous, sa nouvelle dramédie sur l'industrie de la beauté.

Glamorous, qui génère déjà des comparaisons avec Ugly Betty, débutera le jeudi 22 juillet. Le streamer a aussi publié des photos, disponibles en bas de la news.



Miss Benny joue Marco Mejia, un jeune homme queer au genre non conformiste qui semble être coincé jusqu'à ce qu'il trouve un job, en travaillant pour la légendaire reine du maquillage Madolyn Addison. C'est la première chance pour Marco de savoir ce qu'il veut faire de sa vie, qui il est et ce que signifie pour lui le fait d'être queer.



La série met aussi en scène Kim Cattrall dans le rôle de la supermodel devenue cheffe d'entreprise Madolyn Addison, Zane Phillips qui joue Chad, le fils de Madolyn, Jade Payton qui joue Venetia, l'assistante de Madolyn, Michael Hsu Rosen qui joue Ben, l'intérêt amoureux timide de Marco, Ayesha Harris dans le rôle de la graphiste Britt et Graham Parkhurst dans le rôle de Parker, l'intérêt amoureux pas du tout timide de Marco.





Source : TV Line