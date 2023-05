Survival of the Thickest: une date et un trailer pour la nouvelle comédie de Netflix

News Séries

2023 - Netflix

Netflix a dévoilé une date et un teaser pour Survival Of The Thickest, sa nouvelle comédie.

Basée sur le libre de Michelle Buteau, qui joue aussi le premier rôle, su même nom, la nouvelle série débutera le jeudi 13 juillet.





Le teaser nous montre qu'on peut s'attendre à beaucoup rire, et à voir beaucoup de guest stars.Survival of the Thickest suit Mavis, noire, plus size et célibataire depuis peu, contre son gré. Elle doit soudainement reconstruire sa vie après avoir mis tous ses œufs dans le panier du même homme. Elle est déterminée non pas juste à survivre, mais à s'épanouir avec le support de la famille qu'elle s'est choisie, une attitude saine envers son corps, un décolleté mignon et un peu de gloss.Le casting est complété par Tone Bell Allan K. Washington et Sarah Cooper

