Euphoria, The Last Of Us et d'autres séries HBO retardées

Comme nous vous l'avons déjà expliqué, il y a en ce moment, aux Etats-Unis, une grève des scénaristes. La chaîne HBO a fait une petite mise au point sur l'impact qu'elle aura sur ses séries.

On va devoir attendre encore plus longtemps entre les saisons 2 et 3 d'Euphoria (alors qu'ici, on attend la troisième saison depuis la fin de la seconde). Entre la grève des scénaristes, l'engagement du créateur Sam Levinson dans sa nouvelle série The Idol (dont vous avez probablement entendu parlé, en tout cas on vous prépare la revue de presse) et le programme chargé de la star Zendaya, la saison 3 n'arrivera, au plus tôt, qu'en 2025... alors que le season finale de la saison 2 a été diffusé en 2022...



La productrice Francesca Orsi a expliqué qu'Euphoria était une de ces séries (pour la saison 3) qu'ils ont commencé à écrire en même temps que la post-production de The Idol mais qu'aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de scripts. Ils ne peuvent pas commencer à tourner, donc la diffusion de la saison 3 se fera idéalement en 2025. La date sera déterminée quand ils pourront reprendre avec Levinson, qui à l'heure de la déclaration n'était pas en train d'écrire, mais terminait la post-production de The Idol.



Même si le spin-off de Game Of Thrones, House Of The Dragon, continue à filmer sa saison 2 dans l'espoir d'une saison 2 pour l'été 2024, George R.R. Martin a expliqué que l'autre prequel, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, avait fermé sa writer's room.



Le travail sur les nouvelles saisons de The Last Of Us et White Lotus a aussi été stoppé. Orsi a expliqué que HBO espérait 2025 pour la saison 2 de The Last Of Us. The White Lotus espérait débuter en 2024, mais cette estimation est elle aussi remise en question par la grève...



La productrice a expliqué qu'elle avait de l'espoir quant à une résolution rapide de la grève, mais que si elle venait à durer longtemps, 6 à 9 mois par exemple, les séries en préparation ne seraient pas prêtes pour leur date de lancement estimées.

