Kim Cattrall va revenir dans la saison 2 de And Just Like That...

Les chances étaient proches de zéro et pourtant... Kim Cattrall va reprendre son rôle culte de Samantha Jones dans la saison 2 du sequel de Sex And The City, And Just Like That...

Enfin, pas de précipitation, il s'agira juste d'un caméo de la part de l'actrice, qui aura une conversation téléphonique avec Carrie (Sarah Jessica Parker). Les deux amies se sont réconciliées via sms la saison dernière.



Cattrall a expliqué ne pas avoir vu ni parlé avec Sarah Jessica Parker, avec qui elle est en froid depuis longtemps. Mais elle a été habillée pour la scène par la costumière de Sex And The City Patricia Field.



And Just Like That... suit les vies de Carrie, Charlotte et Miranda deux décennies après la fin de Sex And The City, mais sans Samantha, dont l'absence s'est faite sentir. La saison 1 avait quand même expliqué la cause de son absence, son déménagement à Londres et sa dispute avec Carrie. Même si elle continue à vivre hors champ, le personnage de Samantha n'était pas attendu à l'écran mais Casey Bloys, le chef de HBO, l'aurait personnellement contactée pour qu'elle apparaisse dans la seconde saison, ce qui a de toute évidence fonctionné.

