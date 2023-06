Somebody Somewhere renouvelée pour une saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 02/06/2023 à 15h19 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - HBO

HBO a renouvelé sa série Somebody Somewhere pour une saison 3.

Alors que la deuxième saison vient juste de se conclure, on sait déjà que la dramédie de HBO aura droit à une saison 3.





La série suit Sam ( Bridget Everett ), qui ressemble à une vraie originaire du Kansas, mais qui lutte à s'intégrer dans sa ville natale. Essayant de gérer deuil et acceptation, le chant est l'échappatoire de Sam, qui la mène sur un chemin de découverte de soi et d'une communauté d'outsiders, qui ne s'intègrent pas mais n'abandonnent pas, montrant qu'il est possible de trouver sa communauté (et sa voix).Le casting est complété par Jeff Hiller Jennifer Mudge et Barbara Robertson

Source : TV Line