Black Mirror: un trailer officiel pour la saison 6 qui nous donne plus de détails

Netflix a dévoilé le trailer officiel de la sixième saison de Black Mirror.

L'anthologie de Charlie Brooker reviendra le jeudi 15 juin pour sa saison 6.





Le trailer ci-dessus met un peu plus de lumière sur la future saison, dont on ne savait pas grand-chose à part le casting jusqu'ici. On sait que la nouvelle saison de Black Mirror sera constituée de cinq épisodes, et l'épisode très meta "Joan is awful" avec Annie Murphy (Schitt's Creek) est mis en avant. Elle y découvrira que sa vie a été transformée en série sur une plateforme de streaming, avec Salma Hayek... Joan est perturbée quand elle se rend compte que tout le monde regarde sa vie.Aussi en réserve pour la saison 6, "Loch Henry", sur un duo de réalisateurs de documentaires qui sont à la recherche d'un kidnappeur dans une petite ville écossaise; "Beyond the sea", une histoire d'astronaute dans les années 60 avec Aaron Paul et Josh Hartnett , "Mazey Day", avec Zazie Beetz dans le rôle d'une paparazzi qui chasse une starlette fragile; et "Demon 79", un conte horrifique d'un gentil assistant commercial à qui l'on ordonne de commettre d'horribles actes.

