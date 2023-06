Miracle Workers: une date et un trailer pour la saison 4 repoussée

News Séries

le 03/06/2023

Miracle Workers, la toute dernière série de TBS, revient enfin cet été avec sa quatrième saison.

La chaîne câblée a annoncé que sa série, qui aurait du être diffusée en janvier dernier, arrivera finalement le lundi 10 juillet.





Sous-titrée Miracle Workers: End Times, la saison 4 verra le retour de ses stars Daniel Radcliffe Karan Soni et Jon Bass dans de tout nouveaux rôles, dans un futur dystopique plein de mutants radioactifs, de robots tueurs et d'une association de propriétaires tyrannique avec des frais beaucoup trop élevés.Dans un futur post-apocalyptique, un guerrier (Radcliffe) et une cheffe militaire (Viswanathan) doivent faire face au pire des cauchemars dystopiques: s'installer en banlieue. Ensemble ils affrontent les horreurs existentielles de la vie de couple marié dans une petite ville, sous le tout sous la direction douteuse d'un riche échangeur d'ordures (Buscemi).La saison 4 inclura aussi pas mal de guests, dont: Quinta Brunson (Abbott Elementary), Garcelle Beauvais-Nilon (Real Housewives of Beverly Hills), Kyle Mooney (Saturday Night Live), Ego Nwodim (Saturday Night Live), Lolly Adefope (Shrill), Paul F. Tompkins (HouseBroken) et la chanteuse singer Lisa Loeb.

