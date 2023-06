Lessons in Chemistry: une date pour la série d'Apple TV+ avec Brie Larson

News Séries

04/06/2023

2023 - Apple TV+

Brie Larson s'apprête à cuisiner et combattre la patriarchie sur Apple TV+ cet automne.

Lessons In Chemistry, l'adaptation du roman de Bonnie Garmus débutera le vendredi 13 octobre avec deux épisodes, suivi par un épisode par semaine, jusqu'au season finale du vendredi 24 novembre.



La chaîne avait déjà sorti un premier teaser:





Lessons In Chemistry se déroulera dans les années 50. On suivra Elizabeth Zott (Larson), dont le rêve de devenir scientifique est mis sur pause, dans une société qui pense que les femmes ont leur place dans la sphère domestique et non scientifique. Quand Elizabeth se retrouve renvoyée de son laboratoire, elle accepte un job pour présenter une émission culinaire à la télé, et se met en tête d'apprendre à toute une nation de femmes à qui l'on prête peu d'attention, et à des hommes qui se mettent soudain à écouter, bien plus que des recettes.Aux côtés de Larson, on retrouvera Lewis Pullman Patrick Walker et Thomas Mann Apple a aussi dévoilé le poster officiel:

Source : TV Line