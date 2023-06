Revue de presse: The Idol

News Séries

Aujourd'hui, HBO lance sa nouvelle série, The Idol.



Dans The Idol, on suit une chanteuse pop qui commence une relation avec un mystérieux propriétaire de club, qui se trouve être le leader d'une secte secrète à Los Angeles.



Au casting de la série sulfureuse de Sam Levinson (Euphoria), on retrouve Lily-Rose Depp et Abel Tesfaye alias le chanteur The Weeknd.



La presse US n'a vraiment pas aimé et j'avoue que même si j'adore Euphoria, je n'ai pas du tout envie de tester:



En regardant, on se demande si tout ça va mener à quelque chose, et avec l'épisode deux, on se dit qu'il est probable que non... The Idol montre des bribes de potentiel quand elle arrête d'essayer d'être si dure et choquante. Il y a un côté pénible dans les scènes de sexe entre Depp et Tesfaye qui tue toute notion d'érotisme.

-- The Hollywood Reporter/Lovia Gyarkye



La version de Levinson de The Idol est obsédée par le sexe, superficielle et souvent très prévisible, au moins pour les deux premiers épisodes.

-- Collider/Therese Lacson



Lily-Rose Depp est complètement engagée. Elle donne tout: corps, âme et cœur. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle doit donner autant, pour ne recevoir que des morceaux de personnage. Elle mérite mieux. A moins que The Idol ne change complètement dans les épisodes suivants, elle ne sera rien de plus que la façade d'un concept au service d'un projet de vanité malavisé, grossier, inconscient et intenable.

-- The Playlist/Robert Daniels



Les discussions sur le sexe qui arrivent à couper toute envie, c'est de qu'on appelle un exploit de scénaristique. Même la musique est horrible

-- The Telegraph/Robbie Collin



Même s'il est tentant de dire que tout ce qu'on a pu entendre sur The Idol est vrai, ce n'est probablement pas assez pour décrire l'expérience véritablement horrible de véritablement regarder cette satire (?) sur les sept cercles de l'enfer du showbiz. Les deux premiers épisodes étaient sales, bruts, beaucoup trop longs et bien, bien pires qu'anticipé.

-- Rolling Stone/David Fear



