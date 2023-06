The Lost Flowers of Alice Hart: une date et un teaser pour le drame avec Sigourney Weaver

News Séries

Seriesaddict.fr le 06/06/2023 à 11h24 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Prime Video

Prime Video a annoncé une date et sorti un teaser pour The Lost Flowers of Alice Hart, sa mini-série Australienne.

Adapté du roman de 2019 de Holly Ringland, le drame mené par Sigourney Weaver et Alycia Debnam Carey raconte l'histoire d'Alice (Debnam Carey, pour la version adulte), qui est amenée à neuf ans sur la ferme de fleurs de sa grand-mère June (Weaver), après la mort mystérieuse de ses parents dans un incendie.





The Lost Flowers of Alice Hart débutera leavec trois épisodes. La série suivra ensuite un rythme hebdomadaire, jusqu'au finale du 1er septembre.Le casting est complété par Asher Keddie Tilda Cobham-Hervey et Xavier Samuel

Source : TV Line