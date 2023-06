Lincoln Lawyer: une date et des photos pour la saison 2

News Séries

2023 - Netflix

Netflix a dévoilé une date pour la seconde saison de sa série The Lincoln Lawyer.

La seconde saison du drame de David E. Kelley sera diffusée en deux parties. La première le jeudi 6 juillet, et la seconde un mois plus tard, le jeudi 3 août.



Dans les 10 nouveaux épisodes, Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo), un iconoclaste idéaliste, continue à travailler dans sa voiture, prenant petits et gros cas dans la grande ville de Los Angeles. Basée sur la série de romans à succès de Michael Connelly, la seconde saison s'attaquera au quatrième livre de la série, nommé The Fifth Witness (Le cinquième témoin).



Le casting est complété par Neve Campbell dans le rôle de Maggie, la première ex femme de Mickey et Procureure de district adjointe connus sous le surnom “Maggie McFierce”; Becki Newton dans le rôle de Lorna, la seconde ex femme de Mickey qui travaille avec lui; mais aussi Jazz Raycole, Angus Sampson, Krista Warner, Ntare Guma Mbaho Mwine, Yaya DaCosta, Matt Angel et Angélica María. Lana Parrilla rejoint la saison 2 dans un rôle récurrent.





