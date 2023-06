Ahsoka: une date et un nouveau teaser pour la nouvelle série de Disney+

News Séries

Disney+ a dévoilé une date pour sa nouvelle série de l'univers Star Wars, Ahsoka.

La série qui suit l'ancien chevalier Jedi qui est d'abord apparue dans The Mandalorian puis dans The Book Of Boba Fett débutera le mercredi 23 août.





