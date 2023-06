Revue de presse: Based on a True Story

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/06/2023

Aujourd'hui, Peacock lance sa nouvelle série, Based on a True Story.



Inspirée d'un événement réel bizarre, Based on a True Story suit un agent immobilier, un plombier et une ancienne star du tennis dont les vies se croisent de manière inattendue, exposant l'obsession américaine pour le true crime, les meurtres et les lunettes de toilette qui se baissent doucement.



Au casting, on retrouve les habitués du petit écran Kaley Cuoco et Chris Messina.



La presse US semble mitigée:



Légère, obsédée par le sexe et agréablement perverse, Based On A True Story est la satire que le business du true crime mérite.

-- San Francisco Chronicle/Bob Strauss



Si vous pouvez pardonner les erreurs dans l'intrigue quand elles arrivent jusqu'à votre cerveau (c'est à dire souvent), la série vous paraitra fun et divertissante.

-- The Daily Beast/Coleman Spilde



Ce n'est pas aussi effronté que Poker Face, aussi innovant que Mrs. Davis ou aussi bizarre que The Resort, mais Based On A True Story répond à un besoin de divertissement de manière assez simple, et plaisante.

-- The A.V. Club/Saloni Gajjar



C'est une chose pour une série de nous choquer avec un twist majeur de temps à autre. Mais c'est autre chose quand il n'y a que des faux retournements... on a l'impression d'une farce plus que d'un divertissement.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



Cuoco et Messina sont assez doué pour vendre une bonne réplique de temps à autre, mais l'intrigue s'effondre tout le temps, et l'ensemble n'est juste pas assez drôle pour éloigner son audience cible de ses podcasts préférés.

-- The Playlist/Brian Tallerico



Regardez le trailer de la série Based on a True Story :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Based on a True Story