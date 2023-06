Revue de presse: The Crowded Room

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/06/2023 à 15h38 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2023 - Apple TV+

Aujourd'hui, Apple TV+ lance sa nouvelle série, The Crowded Room.couper ici]



The Crowded Room, on suit Danny Sullivan, un homme qui se fait arrêter suite à son implication dans une fusillade à New-York en 1979. L'histoire est racontée à travers une série d'interviews avec la curieuse interrogatrice Rya Goodwin, qui permettent de dévoiler l'histoire de la vie de Danny, révélant des éléments du passé mystérieux qui l'a forgé, et les révélations qui le mèneront à un changement du cours de sa vie.



Au très bon casting, on retrouve Tom Holland, Amanda Seyfried ou Emmy Rossum.



La presse US semble mitigée:



Par moments, particulièrement durant les segments dans la salle d'audience, la narration se repose trop sur des clichés trop familiers. Mais ça reste malgré tout une déconstruction respectueuse et souvent attrayante d'un trouble sévère, qui vous collera probablement à la peau.

-- Boston Globe/Matthew Gilbert



Un acteur doit pouvoir retenir l'attention de son audience, même quand il incarne un homme de tous les jours et, alourdi par un script qui n'a rien d'extraordinaire, Holland a une présence trop calme pour attirer. Seyfried donne une bonne performance, mais c'est fade par rapport à son dernier rôle plein de contradictions (Elizabeth Holmes dans The Dropout).

-- The Guardian/Lucy Mangan



C'est sur, c'est un drame assez long qui pourrait vous perdre par moments, mais la série vaut la peine que l'on continue, juste pour les retournements de situation, même si vous avez l'impression de savoir où The Crowded Room va.

-- Radio Times/Morgan Cormack



Le plus énervant, c'est que les derniers épisodes, où tous les secrets sont connus, sont bien meilleurs que ceux qui les précèdent. The Crowded Room ne devient pas soudainement géniale, mais le casting donnent tous leurs meilleures performances à ce stade.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Au mieux, les 10 heures du dernier drame d'Apple TV vous fournira un bruit de fond pendant que vous pliez votre linge. Au pire, c'est l'exploration dramatique de la maladie mentale la plus superficielle à laquelle on ait eu droit depuis un bon moment.

-- RogerEbert.com/Nandini Balial



Regardez le trailer de la série The Crowded Room :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de The Crowded Room