Perry Mason annulée après deux saisons

HBO a annoncé l'annulation de sa série Perry Mason (2020) après deux saisons.

Le drame de salle d'audience mené par Matthew Rhys adonc pris fin après sa deuxième saisons.





Perry Mason mettait en scène dans le rôle du personnage éponyme, qui a commencé comme détective privé dans le Los Angeles des années 1930. La série servait de prequel au classique de la télé, Perry Mason, avec Raymond Burr et basé sur les romans d'Erle Stanley Gardner.Le casting était complété par Juliet Rylance Chris Chalk et Justin Kirk . Le casting de la première saison comptait aussi Tatiana Maslany et John Lithgow La série a commencé en 2020, et la première saison a obtenu quatre nominations aux Emmys, dont une pour Rhys dans la catégorie du meilleur acteur. La saison 2 a commencé en mars dernier, et s'est conclue le 24 avril.Juste après la fin de la seconde saison, le showrunner Michael Begler avait expliqué qu'il adorerait poursuivre avec une saison 3, puisqu'il y avait selon lui beaucoup d'histoires à raconter avec ces personnages.

