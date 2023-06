Young Rock et Grand Crew annulées sur NBC

News Séries

Young Rock - 2023 - NBC

NBC a annulé deux de ses comédies, Grand Crew et Young Rock. On ne connait toujours pas le sort d'American Auto.

Young Rock a donc pris fin après trois saisons. La série suivait la vie et la carrière du lutteur devenu star de cinéma, Dwayne "The Rock" Johnson durant plusieurs décennies: ses débuts comme un enfant à la tête dure surnommé "Dewey", ses années à la fac où il a joué au football américain et les débuts de sa carrière de lutteur professionnel. En plus, Johnson a joué une version fictionnelle de lui-même, candidat à l'élection présidentielle de 2032. La saison 3 s'est terminée en février dernier avec des audiences qui la classaient quatrième des cinq sitcoms de la chaîne, mais seconde pour le taux.





Grand Crew a quant à elle été diffusée pendant deux saisons. Elle mettait en scène Echo Kellum Aaron Jennings Hartnell et Carl Tart dans les rôles d'un groupe d'amis noirs à la recherche d'un nouvel endroit pour se retrouver et finissaient dans un bar à vin. La saison 2 s'est terminée en avril, avec la plus petite audience de n'importe quel programme de NBC (1.3 millions), et avec le taux le plus bas (0.2).

