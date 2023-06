ABC renonce à quatre pilots, avec Ellie Kemper, Sarah Shahi, Benjamin McKenzie...

News Séries

La rentrée des Networks s'annonce compliquée... ABC a décidé de renoncer à quatre de ses pilots: The Hurt Unit, Public Defenders, Keeping It Together et Drop Off.

Menée par Ellie Kemper et Judy Greer, la sitcom sur des mères qui travaillent, Keeping It Together, était une adaptation de la série anglaise Motherland.



The Hurt Unit aurait du être menée par Benjamin McKenzie dans le rôle d'un des membres d'une équipe de chirurgiens et infirmiers doués qui se déplaçaient pour venir en aide à ceux qui ne pouvaient pas arriver à l'hôpital à temps. ABC a l'intention de proposer le drame médical à d'autres canaux.



Public Defenders, qui cherchera aussi un autre canal de diffusion, aurait mis en scène Anthony Anderson dans le rôle d'un des quatre défendeur public faisant tout son possible pour garder ses clients hors de prison.



Enfin, le drame politique à plusieurs timelines, Judgement, aurait mis en scène Sarah Shahi. La série sera également proposée à d'autres canaux.



Le spin-off de The Good Doctor, The Good Lawyer, avec Felicity Huffman et Bethlehem Million, est le seul pilot dont le sort reste incertain.



ABC n'a pas non plus pris de décision concernant sa comédie Home Economics et son drame The Rookie: Feds.

