Special Ops: Lioness: une date et un teaser pour la série de Paramount+

le 12/06/2023 à 15h40 par Amelie Brillet

2023 - Paramount+

Paramount+ a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle série, Special Ops: Lioness.

Special Ops: Lioness, le drame du créateur de Yellowstone Taylor Sheridan, débutera le dimanche 23 juillet:





Basée sur un vrai programme de la CIA, la série suit Cruz Manuelos ( Laysla De Oliveira ), une jeune marine passionnée à l'apparence dure, qui est recrutée pour rejoindre Lioness Engagement, une équipe de la CIA qui veut démanteler une organisation terroriste de l'intérieur.Kidman, qui est aussi productrice, joue Kaitlyn Meade, superviseure senior à la CIA qui a eu une longue carrière politique. Elle doit déjouer les pièges qui viennent avec le fait d'être une femme dans un monde d'hommes, une épouse qui veut l'attention qu'elle ne peut pas donner elle-même, et doit être mentor pour quelqu'un qui se trouve sur les mêmes chemins compliqués qu'elle a autrefois empruntés. Saldana quant à elle joue Joe, la cheffe de station du programme Lioness est en charge de l'entrainement, du management et est aussi la leader des femmes agentes sous couverture. Morgan Freeman et Michael Kelly (House Of Cards) complètent le casting dans les rôles d'Edwin Mullins, le secrétaire d'Etat, et le Directeur adjoint de la CIA Byron Westfield.

Source : TV Line