NBC commande la comédie St. Denis Medical

News Séries

Seriesaddict.fr le 12/06/2023 à 16h46 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - NBC

NBC a commandé la comédie médicale St. Denis Medical.

Wendi McLendon-Covey n'aura pas pris de pause ! Juste après la fin de The Goldbergs, elle s'apprête à jouer dans la nouvelle comédie de NBC.



Le mockumentaire à une seule caméra se déroule dans un hôpital qui manque de fonds et de personnel, et où les docteurs et les infirmiers font de leur mieux pour traiter les patients tout en essayant de sauvegarder leur santé mentale.



Le casting est complété par Allison Tolman (Fargo), Josh Lawson (House of Lies), Kahyun Kim (American Gods) et Mekki Leeper (The Sex Lives of College Girls).



St. Denis Medical est créée par Justin Spitzer (qui a aussi créé American Auto, dont on ne connait pas encore le sort) et Eric Ledgin (qui a travaillé avec Spitzer sur American Auto et Superstore).



On ne sait pas encore quand NBC prévoit de diffuser sa nouvelle comédie.

Source : TV Line