Winning Time: une date et un teaser pour la saison 2

le 12/06/2023

2023 - HBO

HBO a dévoilé la date de lancement et un premier teaser pour la saison 2 de sa série Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

La seconde saison de 7 épisodes de la série sur les Lakers débutera le dimanche 6 août:





La seconde saison continuera à explorer les vies personnelles et professionnelles des Los Angeles Lakers des années 80en s'attardant cette fois sur la période qui a suivi les Finals de 1980, jusqu'à 1984, avec pour point culminant la première revanche professionnelle des plus grandes stars de l'époque: Magic Johnson and Larry Bird.De retour dans la saison 2, on retrouvera John C. Reilly Michael Chiklis et Rob Morgan.HBO a aussi dévoilé le poster officiel de la deuxième saison de Winning Time: