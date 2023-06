All American: Homecoming renouvelée pour une saison 3

News Séries

CW a décidé de conserver intact l'univers All American, en renouvelant le spin-off All American: Homecoming pour une troisième saison.

La chaîne, qui a annulé la presque totalité de ses séries originales depuis son rachat par le groupe Nexstar, a renouvelé All American: Homecoming pour une saison 3 de 13 épisodes. La seconde saison s'est terminée le 27 mars.



Cette saison, la série a réuni en moyenne 611 000 téléspectateurs, pour un taux de 0.2. Des 14 drames que la CW a diffusé cette saison, elle est onzième pour les audiences, mais deuxième pour le taux, derrière All American.



Homecoming se déroule à Brigston, une université fictive d'Atlanta et suit Simone Hicks (Geffri Maya Hightower) et Damon Sims (Peyton Alex Smith) qui essaient d'équilibrer leur vie privée, leurs études et leurs ambitions de carrières sportives dans le tennis et le baseball. Le casting est complété par Kelly Jenrette, Cory Hardrict, Sylvester Powell, Camille Hyde, Netta Walker, Mitchell Edwards et Rhoyle Ivy King.



Le season finale s'est conclut sur un cliffhanger romantique, Simone s'étant enfin décidée entre ses deux prétendants, Damon et Lando, mais les téléspectateurs n'ont pas vu à qui elle parlait quand elle a dit "Je sais qui je veux. C'est toi".

