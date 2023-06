Superman & Lois renouvelée pour une quatrième saison plus courte

News Séries

La CW a renouvelé Superman & Lois pour une quatrième saison !

Superman & Lois reviendra pour une saison de 10 épisodes. Malheureusement, la commande de moins d'épisodes n'est pas le seul changement opéré. Pour pouvoir produire cette saison 4, des coupes budgétaires ont été effectuées, et le drame devrait voir son nombre d'acteurs réguliers réduit.



Brad Schwartz, le président de la chaîne, avait expliqué le mois dernier que le finale de la saison 3, qui sera diffusé le 27 juin, se terminerait sur un cliffhanger.



A date, la troisième saison de Superman & Lois réunit en moyenne 1.2 millions de téléspectateurs pour un taux de 0.2. Elle est deuxième pour les audiences comme pour le taux.



La série met en scène Tyler Hoechlin, Bitsie Tulloch, Alex Garfin, Michael Bishop, Emmanuelle Chriqui, Erik Valdez, Inde Navarrette, Wolé Parks, Tayler Buck, Sofia Hasmik, Chad L. Coleman et Dylan Walsh.



Durant ses trois saisons, Superman a du combattre pas mal de villains, dont son demi-frère Tal-Rho, son double d'un autre monde Bizarro, la leader de secte Ally Allston et, bien sur, son ennemi le plus célèbre Lex Luthor, qui devrait faire ses débuts dans l'avant dernier épisode de la saison 3.



Hoechlin a fait ses début dans le rôle de Superman dans la seconde saison de Supergirl en 2016, alors qu'on a vu Tulloch pour la première fois dans le crossover événement de l'Arrowverse, en trois parties, en 2018.

