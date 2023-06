Revue de presse: The Full Monty

News Séries

Aujourd'hui, Hulu lance sa nouvelle série, The Full Monty.couper ici]



Près de 25 ans après le film, la série suit le même groupe d'amis dans la ville post-industrielle de Sheffield, et de ses problèmes de système de santé, d'éducation et d'emploi. La série explorera les façons plus légères dont les efforts communs peuvent toujours triompher devant l'adversité.



Au très bon casting, on retrouve les acteurs du film original, avec entre autres Robert Carlyle, Mark Addy ou Wim Snape.



La presse US semble mitigée:



Le film n'avait presque pas d'intrigue, et le film n'en n'a pas du tout. Mais elle a du charme et il est parfois poignant de voir toutes les façons dont le monde des personnages a et n'a pas changé.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Bonne, bien écrite et bien jouée, la série manque juste de la magie du film.

-- Newsday/Verne Gay



Il y a des problèmes de rythme, à la fois dans l'intrigue et dans le dialogue... malgré tout, son esprit de communauté est rempli de chaleur, ce qui donne de l'espoir.

-- The Telegraph/Michael Hogan



Malgré quelques escapades drôles, The Full Monty est trop sombre... on se demande si il n'aurait pas été mieux d'imaginer ce que les vies de ces personnages allaient être, plutôt que de voir la vérité souvent déprimante.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



Ennuyeux. Ce n'est ni aussi réel ni aussi feel good que son prédécesseur. La série nous montre moins des personnages, de la société et du potentiel que dans le film.

-- The Guardian/Lucy Mangan



Regardez le trailer de la série The Full Monty :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de The Full Monty