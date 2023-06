Silo renouvelée pour une saison 2

News Séries

15/06/2023

2023 - Apple TV+

Apple TV+ a renouvelé sa série Silo pour une seconde saison.

Silo réussit à échapper au sort de beaucoup de séries SF, qui se font souvent annuler au bout d'une seule saison, en décrochant une saison 2 avant même la fin de la première.





Basée sur la série de bestsellers de Hugh Howey, Silo suit les 10 000 derniers humains sur Terre. Ils vivent tous dans un silo profond d'un kilomètre et demi, qui les protège à priori du monde extérieur, supposé toxique et mortel. Rebecca Ferguson y joue le rôle de Juliet Nichols, une ingénieure devenue shérif qui commence à essayer de percer le mystère derrière cette civilisation souterraine.Le casting est complété par Common (The Chi), Harriet Walter (Succession), Chinaza Uche (Dickinson), Avi Nash (The Walking Dead) et Tim Robbins (Mystic River).

Source : TV Line