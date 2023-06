Revue de presse: The Walking Dead: Dead City

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/06/2023 à 10h48 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2023 - AMC

Aujourd'hui, AMC lance son nouveau spin-off de sa franchise préférée, The Walking Dead: Dead City.couper ici]



The Walking Dead: Dead City suit Maggie et Negan qui voyagent dans un Manhattan post-apocalyptique coupé de la terre ferme depuis longtemps. La ville en ruine est remplie de morts et de résidents qui ont fait de New-York City leur propre monde plein d'anarchie, de dangers, et beauté et de terreur.



Au casting, on retrouve les acteurs qui reprennent les rôles que l'on connait déjà très bien, Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan.



La presse US semble mitigée:



Etonnamment, il y a assez de bonnes histoires pour non seulement garder la porte ouverte, mais aussi garder de l'espoir, pour se dire que la nouvelle ère de The Walking Dead soit la meilleure depuis les débuts de la série originale.

-- Variety/Jessica Liese



Si le futur de la série ressemble à cette première saison, qui se recentre sur un petit groupe de personnages et qui a l'histoire la plus forte que The Walking Dead ait eu depuis des années, alors on pourrait bien trouver un peu de vie dans ce monde mort.

-- Collider/Chase Hutchinson



Un début excitant, même si un peu trop familier, pour ce nouveau chapitre sur nos survivants préférés.

-- Paste Magazine/Trent Moore



Trop de ce qui s'est passé dans la dernière saison de The Walking Dead, la guérison et le pardon entre Maggie et Negan, est défait dans cette nouvelle série, ce qui fait de Dead City un bug insatisfaisant dans l'histoire.

-- IGN/Matt Fowler



Si vous n'en pouvez plus de la formule de The Walking Dead, vous n'aurez ici qu'un minuscule soupçon d'innovation. Si, en revanche, vous êtes ravis de retrouver Cohan et Dean Morgan dans leur routine, alors Dead City vous conviendra parfaitement.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Regardez le trailer de la série The Walking Dead: Dead City :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de The Walking Dead: Dead City