One Piece: une date et un teaser pour l'adaptation de Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/06/2023 à 10h06 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Netflix

Netflix a dévoilé une date et un teaser pour son adaptation du célèbre manga One Piece.

Dans le teaser, on peut entendre Luffy dire que depuis qu'il est petit, la mer l'appelle, et qu'il s'apprête à suivre son rêve. La première saison de One Piece sera disponible dès le jeudi 31 août:





Basée sur la très populaire saga manga d'Eiichiro Oda, One Piece est une aventure légendaire en haute mer comme aucune autre. Monkey D. Luffy est un jeune aventurier qui a toujours voulu une vie de liberté. Il quitte son petit village pour une aventure et se met en quête du légendaire trésor, One Piece, pour devenir le roi des pirates. Mais pour mettre la main sur le trésor ultime, il doit assembler une équipe, trouver un bateau et chercher chaque recoin des mers, allant plus vite que ses rivaux.One Piece met en scène Iñaki Godoy Jacob Gibson et Taz Skylar . On y retrouvera aussi, dans Vincent Regan Ilia Isorelýs Paulino , Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood Alexander Maniatis , McKinley Belcher III, Craig Fairbrass Steven Ward et Chioma Umeala

Source : TV Line