Avatar: The Last Airbender: les premières images de l'adaptation de Netflix sont là

22/06/2023

Netflix a dévoilé les premières images de son adaptation d'Avatar: The Last Airbender, qui sera diffusée en 2024.

Cinq ans après son annonce d'une adaptation, le streamer a enfin dévoilé un premier teaser, même s'il ne contient pas d'images inédites, de sa version de Avatar: The Last Airbender:





On a aussi droit à des photos officielles du casting principal:Décrite comme une adaptation authentique de la série animée originale, la série se déroule dans un monde mystique où les gens peuvent manipuler les éléments, et où un garçon de 12 ans se réveille et découvre qu'il est le dernier airbender.Avatar: The Last Airbender met en scène Gordon Cormier (Aang), Dallas Liu (Prince Zuko), Kiawentiio Tarbell (Katar) et Ian Ousley (Sokka). Albert Kim serves est showrunner, et producteur aux côtés de Dan Lin, Lindsey Liberatore et Michael Goi.La série animée originale a été diffusée pendant trois saisons entre 2005 et 2008, et a été suivie du spin-off The Legend of Korra, diffusée pendant quatre saisons entre 2012 et 2014.

