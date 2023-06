3 Body Problem: un teaser pour la série SF des créateurs de Game of Thrones

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/06/2023

2023 - Netflix

Netflix a dévoilé un premier teaser pour 3 Body Problem, sa nouvelle série SF des créateurs de Game of Thrones.

Une chose est sure, le trailer ne nous éclairera pas sur le sujet de la série, mais la cinématographie a l'air réussie, et on sait déjà qu'on aura le droit à pas mal d'effets spéciaux:





L'adaptation du roman de Cixin Lieu racontera comment la décision fatidique d'une jeune femme dans la Chine des années 60 se répercute dans l'espace et le temps sur un groupe de brillants scientifiques d'aujourd'hui. Alors que les lois de la nature se déroulent sous leurs yeux, cinq anciens collègues se réunissent pour se confronter à la plus grande menace de l'histoire de l'humanité.Créée par David Benioff et D.B. Weiss , le casting de 3 Body Probem est composé de John Bradley-West Ben Schnetzer ou encore Rosalind Chao

Source : TV Line