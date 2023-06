Elite: une date et un teaser pour la saison 7

News Séries

Netflix a dévoilé la date de sortie de la saison 7 de sa série Elite dans un teaser conceptuel.

La septième saison du drame adolescent Elite sera diffusée dès le vendredi 20 octobre:





On peut voir les personnages en chute libre, avant d'atterrir sur le sol et de... s'embrasser. On a tout de même droit à un petit extrait qui appartient probablement à la saison 7 dans lequel Isadora demande à Didac si elle pensent qu'ils vivent vraiment, ou si ils ne font qu'exister.La saison 7 accueillera à nouveau Omar Ayuso , qui a joué le rôle d'Omar durant les cinq premières saisons. On verra aussi davantage Sonia (Nadia Al Saidi), qui était récurrente la saison précédente. Ils seront rejoints par les nouveaux Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Iván Mendes, Alejandro Albarracín, Maribel Verdú et la chanteuse trilingue Anitta.La saison 6 s'est terminée en novembre 2022 avec Ari, Mencia et leur père quittant Las Encinas.

