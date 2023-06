Velma renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/06/2023

2023 - Max

Max a renouvelé sa comédie animée Velma pour une seconde saison.

La série animée produite et avec Mindy Kaling aura bien droit à une seconde saison.





La première saison de 10 épisodes, diffusée entre janvier et février 2023, a reçu des critiques négatives, et de mauvaises audiences.Velma est une comédie animée qui raconte l'histoire de Velma Dinkley, le cerveau pas assez apprécié du Scooby-gang. Cette adaptation propose une version originale et humoristique du passé complexe d'une l'une des enquêtrice les plus aimée de l'Amérique.Le casting principal de voix est composé de Kaling (Velma Dinkley), Glenn Howerton (Fred Jones), Sam Richardson (Norville Rogers (alias “Shaggy”)) et Constance Wu (Daphne Blake).

Source : TV Line