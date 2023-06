XO, Kitty renouvelée pour une saison 2

News Séries

2023 - Netflix

Netflix a renouvelé sa série XO, Kitty pour une seconde saison.

XO, Kitty se centre sur la petite soeur de Lara Jean, Kitty ( Anna Cathcart ), qui à 16 ans étudie à la Korean Independent School of Seoul (ou KISS), l'institution où sa mère a étudié en seconde. C'est aussi dans cette école que va son petite ami à longue distance Dae ( Minyeong Choi ).Mais au cours de la première saison, qui a débuté le 18 mai, Kitty a aussi développé des sentiments pour sa camarade de classe Yuri ( Gia Kim ).Pour en rajouter, à la fin de la saison, c'est le meilleur ami de Dae, Min Ho ( Sang Heon Lee ) qui a déclaré sa flamme à Kitty à la fin de la première saison. Kitty, qui était en plein milieu de ses sentiments pour Yuri, sa rupture avec Dae et son expulsion de KISS, a été choquée par la révélation.Le casting est complété par Anthony Keyvan Jocelyn Shelfo et Regan Aliyah . En plus, John Corbett et Sarayu Blue ont brièvement repris les rôles qu'ils tenaient dans To All the Boys, le père et la belle-mère de Kitty.

