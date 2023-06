The Hardy Boys: une date pour la dernière saison

News Séries

Hulu a révélé la date de diffusion de la troisième et dernière saison The Hardy Boys.

Les Hardy Boys devront faire face à leur as le plus dangereux et imprévisible dans la troisième saison, qui débutera le mercredi 26 juin avec les 8 épisodes de la saison.



On a aussi droit aux premières images de la saison finale:





Dans la saison 3, Frank et Joe ( Rohan Campbell et Alexander Elliot ) reçoivent de mystérieuses instructions posthumes de la part de leur grand-mère, ce qui les mène à chasser une troisième puissante relique, la même que leur arrière grand-père chassait.Mais Frank et Joe ne sont pas les seuls à chercher la dernière relique, donc c'est la course pour empêcher un pouvoir d'être relâché sur le monde.

